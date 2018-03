FARC-kandidaat trekt zich terug uit Colombiaanse presidentsverkiezingen

De presidentsverkiezingen in Colombia vinden plaats op 27 mei. Het zijn de eerste presidentsverkiezingen na het vredesakkoord van eind 2016, dat huidig president Juan Manuel Santos gesloten heeft met de marxistische rebellenbeweging FARC. Daarin is afgesproken dat de FARC de gewapende strijd opgeeft en zich omvormt tot een politieke partij, om op democratische manier hun strijd voor een andere samenleving verder te zetten.

Rodrigo Londoño, als FARC-leider ook bekend als Timochenko, was kandidaat voor de presidentsverkiezingen, maar trekt zich nu terug. De officiële reden is zijn ziekte: Timochenko heeft een geschiedenis van hartproblemen. Zo kreeg hij in 2015 al eens een hartaanval tijdens de vredesonderhandelingen in Cuba. Vorig jaar kreeg hij ook een beroerte. Vorige week volgde dan nog eens een hartaanval, waarvoor hij woensdag is geopereerd. Volgens zijn artsen heeft hij ook een chronische longziekte en last van een dichtslibbende slagader.

Maar de FARC geeft ook mee dat de woelige campagne ook een rol heeft gespeeld. De nieuwe partij heeft haar campagne voor de presidentsverkiezingen en de parlementsverkiezingen van komend weekend al in februari opgeschort omdat leden van de partij bedreigd zouden zijn geweest en verschillende verkiezingsbijeenkomsten werden verstoord door tegenstanders.