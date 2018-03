Frank Deboosere introduceert eigen emoji in "weerbericht van de toekomst"

Presentator Steven Van Herreweghe stelde zijn creatie gisteren voor aan de weerman, die te gast was in zijn archiefprogramma "Van algemeen nut". Het publiek kreeg daar ook de allereerste screentest van Deboosere te zien.

"Je bent eigenlijk een soort van levende smiley", zei Van Herreweghe tegen Deboosere. "Maar je kan die emoji’s onmogelijk allemaal zelf uitbeelden, dus ben ik zo vrij geweest om er een aantal te ontwerpen die bij de verschillende weertypes passen. Zo kan je die functioneel gebruiken in je weerbericht."

Van Herreweghe stelde op het einde van het programma voor aan Deboosere om zijn emoji's te introduceren in het weerbericht, als nieuwe gimmick anno 2018. "Dit is volgens mij de toekomst van het weerbericht en die begint als het van mij afhangt morgen. Jij mag vanaf morgen tot en met maandag proeftesten met de emoji's."

De weerman had hier wel oren naar, en liet vandaag op Twitter weten dat hij de nieuwe emoji's eens zou testen. In het weerbericht van vanmiddag heeft Deboosere, met een grote knipoog, zijn belofte waargemaakt. De knipoog-emoji is meteen ook een rechtstreekse verwijzing naar de levensechte knipoog, waarop de weerman de kijkers van het weerbericht een tijdlang trakteerde aan het einde van elke uitzending.