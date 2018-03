Gebruikte carnavalswagens op tweedehandsmarkt

Onderstel hergebruikt

Vroeger was het de gewoonte om de wagens af te breken, en het jaar nadien een nieuwe wagen te bouwen op het gebruikte onderstel. Maar daar stappen de carnavalsverenigingen nu meer en meer van af. In de kindercarnavalstoet van Weelde wordt ongeveer de helft van de praalwagens verkocht. Sommige daarvan zijn terug te vinden op tweedehandswebsites.

4.500 euro

Buurtwerk Schoolstraat uit Weelde neemt al jaren deel aan de plaatselijke kindercarnavalsstoet. Het thema van hun praalwagen dit jaar was 1001 nacht (zie foto). "Wij proberen onze wagen elk jaar te verkopen, om de kosten van het materiaal terug te verdienen", vertelt Gert Quirijnen van Buurtwerk Schoolstraat. "Het ijzeren onderstel en de assen, dat kost allemaal veel geld. Als we de praalwagen kunnen verkopen, is het één groot feest", lacht hij. De praalwagen van 1001 nacht werd verkocht voor 4.500 euro.