Gemeenteraadsverkiezingen toegankelijker voor blinden en slechtzienden

"We hebben een audiomodule ontwikkel", aldus Homans. "Daardoor kan de blinde of slechtziende alleen aan de slag."

Nu nemen blinden en slechtzienden iemand mee in het stemhokje om hem te helpen bij het stemmen. Dankzij het pilootproject kunnen blinden helemaal zelfstandig stemmen.

"Nu gaat het om een pilootproject, ik hoop dat dit goed loopt en we dit in de toekomst in heel Vlaanderen kunnen uitrollen", aldus Homans.