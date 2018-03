Baas van Goldman Sachs stapt eind dit jaar op

Een precieze datum voor het aftreden is nog niet gekend. Sommige bronnen zeggen zelfs dat Blankfein wellicht nog ruim een jaar in het zadel blijft. De CEO zelf schrijft het nieuws over zijn aftreden volledig toe aan "The Wall Street Journal".

Wie is Lloyd Blankfein?

Blankfein is één van de machtigste bankiers ter wereld. Sinds 2006 al is hij actief als CEO bij Goldman Sachs. Hij liet zich vooral opmerken voor zijn rol in de financiële crisis van 2008. Enerzijds omdat hij de investeringsbank intact wist te houden. Anderzijds omdat sommigen hem verwijten een belangrijk aandeel te hebben in die crisis.

Goldman Sachs zou destijds gespeculeerd hebben tegen financiële producten die bank zelf verkocht heeft. Er kwam ook kritiek voor de rol die bank heeft gespeeld in het verdoezelen van de Griekse staatsschuld, een operatie die land naar de economische afgrond leidde.

Opvallend is ook hoeveel politieke zwaargewichten - wereldwijd - ooit bij Goldman Sachs aan de slag waren of er gingen werken na hun politieke loopbaan. Onder hen ook Henry Paulson, ooit CEO en later, tijdens de financiële crisis, Amerikaans minister van Financiën.