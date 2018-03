Grote stroomstoring in Amsterdam bijna verholpen

Een man was vanmorgen een terrasverwarming aan het installeren, toen er een steekvlam uit het toestel kwam en er een kortsluiting was. De man raakte daarbij gewond.

De kortsluiting had zware gevolgen. Verschillende tramlijnen werden onderbroken. Ruim 28.000 huishoudens zaten zonder stroom. En verschillende musea hebben de toeristen met de noodverlichting moeten evacueren en hebben dan de deuren gesloten.

Maar de een zijn brood is de ander zijn dood: winkels en cafés net buiten de getroffen zone, doen gouden zaken.

De stroomstoring is intussen bijna verholpen. Volgens netbeheerder Liander is de stroomvoorziening bij meer dan een derde van de 28.000 getroffen huishoudens hersteld en gaat de rest nu ook snel. Maar in een paar gebieden zijn monteurs nog bezig met reparaties, omdat daar de stroom nog niet werkt. Dat kan tot in de avond en mogelijk zelfs de nacht duren, meldt Liander.