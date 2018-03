Hostiebakkerij in Tongerlo draait op volle toeren

Grote vraag

Door de grote drukte worden er nu dagelijks hosties gebakken in Tongerlo, onder toezicht van pater Kees. De hosties worden verkocht in de abdij zelf, maar gaan ook naar depots in Berlaar, Grimbergen, Beringen en Tienen. Ook de kathedraal van Antwerpen is vaste klant, net als parochies in de Noorderkempen. Er worden ook met de post hosties opgestuurd naar onder meer Roosendaal in Nederland.

Witte of bruine?

De ingrediënten van zowel witte als bruine hosties zijn enkel water en bloem. Ze worden als een pannenkoek tussen een bakplaat geperst, tot je een soort harde koek hebt. Bruine hosties worden langer gebakken dan witte, dat is het enige verschil. "Daarna worden ze in een kast gezet waar ze worden bevochtigd. Je kan het vergelijken met een koekje dat in de kelder ligt. De dag daarop kunnen wij ze uitboren," zegt Annie, die al 18 jaar hosties bakt. "Ik doe dit met hart en ziel, het geeft mij veel voldoening."

Glutenvrije hosties

Sinds kort bestaan er ook glutenvrije hosties, die worden wel verkocht in de abdij maar niet ter plaatse gebakken. "Er is steeds meer vraag naar, en parochies beginnen daar rekening mee te houden," zegt Annie nog.