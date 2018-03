Hulpkonvooi bereikt Syrische rebellenenclave Oost-Ghouta, maar wordt opnieuw onder vuur genomen

Het gaat 13 vrachtwagens die vorige maandag samen met andere konvooien Oost-Ghouta hadden moeten binnenrijden, maar dat niet konden bereiken of voortijdig moesten vertrekken omdat er opnieuw geschoten werd.

Na een korte pauze in de gevechten is dat konvooi met voedsel voor 12.000 mensen dan vandaag wel Oost-Ghouta binnengereden. Kort daarop zou het Syrische leger echter opnieuw geschoten hebben. Het is niet duidelijk of de hulpverleners er nu in geslaagd zijn om hun voedsel en medicijnen uit te laden vooraleer ze inderhaast moesten terugkeren.

In Oost-Ghouta zitten nog altijd 400.000 mensen. Door de hevige bombardementen zijn ziekenhuizen, scholen en andere infrastructuur zo goed als volledig beschadigd. Veel van die inwoners zouden willen vertrekken, maar kunnen of durven niet. Het Syrische leger en de rebellen geven elkaar de schuld daarvan, de enen zouden met hun beschietingen de straten onveilig maken en de rebellen zouden vluchtelingen tegenhouden.