Iedereen wil naar Zoutelande... dankzij een liedje

“Zoutelande” (video hieronder) haalde in februari al de nummer één in Nederland. Voor Vlaanderen werd zangeres Geike Arnaert gevraagd mee te zingen. En dat bleek een goede keuze. Het liedje staat al weken bovenaan de Vlaamse Top 10 en in de Ultratop wordt het deze week enkel nog vooraf gegaan door Lost Frequencies. Zoutelande ligt op ieders lippen en dat merken ze intussen in het Zeelandse badplaatsje.



(lees verder onder de video)

Play knop

Zoutelande ligt dan ook niet ver van Vlaanderen en wordt al jaren bezocht door Vlaamse toeristen. 15 procent van de toeristen waren tot vandaag Belgen. Maar dat zou wel eens kunnen veranderen. De komende maanden lijken de hotelbedden meer gegeerd dan ooit. De hoteliers wijzen maar op één reden: het enorme succes van het liedje.

Onbetaalbare naamsbekendheid

Het Radio 1-programma “De wereld vandaag” belde met Zoutelandse hotels. Bij de hotels “Valkenhof”, “Zomerlust”, “Haga” en“Beach Hotel” klonk het eensluidend:

“Wij gaan een heel goed jaar tegemoet en ik zie duidelijk meer Belgische gasten.”



“Sommige mensen die ons bellen, beginnen al meteen over het liedje.”



“Ze zeggen al bij de telefonische reservatie: ik wil gewoon naar Zoutelande komen omwille van dat liedje.”



“Het is een onbetaalbare naamsbekendheid. Mensen willen gewoon even zien hoe het er hier uitziet.”

“Eigenlijk is de tekst niet eens reclame. Maar de toeristen horen dat niet. Het maakt Zoutelande als een plek om te ontdekken.”



De Zeeuwse Rivièra

“Zoutelande” gaat over een vakantie in een oud strandhuis. Opvallend is dat de tekst niet altijd flatterend is voor Zoutelande. Zo wordt er gezongen: “Niets is mooier dan met jou het land doorkruisen. Op mistroostige plekken je bij me te hebben.”