Is het vlees van Veviba gevaarlijk voor de gezondheid?

Het vlees in kwestie was diepgevroren maar was voorzien van etiketten waarop verkeerde invriesdatums stonden. Ook was er vlees geleverd dat niet geschikt was voor menselijke consumptie. De vraag rijst dan: hoe gevaarlijk is dit vlees?

Diepgevroren vlees

"Zolang ingevroren vlees bewaard blijft bij de voorgeschreven temperatuur van (maximaal) min 12 graden, kan er weinig fout gaan", zegt professor Liesbeth Jacxens van de vakgroep Levensmiddelentechnologie, Voedselveiligheid en Gezondheid van de Universiteit Gent. "Het vlees zal na verloop van tijd wel aan smaak en kwaliteit verliezen omdat er oxidatie optreedt, maar kans op besmetting met ziektekiemen is er niet."

Dat vlees tijdens het verwerkingsproces verschillende keren ingevroren en weer ontdooid wordt, is niet geheel abnormaal. "Zolang dat op een gecontroleerde manier gebeurt en de koudeketen niet verbroken wordt, is er geen gevaar voor de gezondheid," zegt professor Jacxens. "Het vlees kan alleen maar besmet geraken als het op een gegeven moment bewaard wordt bij temperaturen waarop ziektekiemen kunnen toeslaan."

Dat de invriesdatum op een etiket niet overeenstemt met de werkelijke invriesdatum, hoeft dus niet meteen te betekenen dat het vlees ongeschikt is voor consumptie. "Als er geknoeid is met invriesdatums, dan is dat in de eerste plaats een probleem van transparantie. Je bedriegt er de consument mee, maar maakt hem niet noodzakelijk ziek. Dat wordt hij alleen als het vlees bij het verwerkingsproces besmet is geraakt."

Ongeschikt voor menselijke consumptie