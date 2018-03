Jos Delbeke: "België is niet meer zo goed bezig met zijn klimaatbeleid"

Over het Belgische beleid is Delbeke kritisch. "We zijn niet meer zo goed bezig", zegt hij en hij noemt twee grote pijnpunten. "We zijn nog niet op schema om de doelstellingen inzake hernieuwbare energie te halen en we hebben een zeer groot probleem inzake mobiliteit. Dat zijn dingen die we allemaal wel weten, maar waar we op beslissingen wachten om die problemen aan te pakken. Die komen er te traag en ik hoop dat met de volgende verkiezingen dit dossier met enige prominentie op tafel komt."

Energiepact

De moeilijkheden voor het afsluiten van een Energiepact hebben te maken met twee denkstijlen, denkt Delbeke. "Je hebt diegenen die nog te veel in het verleden leven, met de technologieën van het verleden, de nucleaire sector. Aan de andere kant heb je diegenen die speculeren op de nieuwe technologieën, zeg maar de hernieuwbare energie. Die hernieuwbare energie was vroeger zeer duur, maar is vandaag zeer goedkoop en milieuvriendelijk", stelt Delbeke

"Diegenen die de energietransitie willen doorzetten, en dat is ook de Europese lijn, willen radicaal inzetten op hernieuwbare energie en voor het nog bestaande tekort investeren in gascentrales."

"Op korte termijn moeten we zeker meer hernieuwbare energie uitbouwen, onze ondernemingen zijn daar wereldleiders in, zowel voor windmolens als voor zonnepanelen." En wat betreft het openhouden van kerncentrales moeten we kijken naar de kostprijs. "Het openhouden van kerncentrales gaat niet gratis zijn: je hebt het probleem van de veiligheid, het probleem van die scheurtjes, het probleem van terrorisme", zegt Delbeke. "Er moeten dus grote investeringen gebeuren, en de vraag is of die investeringen wel goede investeringen zullen zijn. Is dat geld dat zinvol besteed is als we weten dat het uiteindelijk over een technologie gaat die zijn beloften niet heeft ingelost.

Salariswagens inperken

"We moeten daar een punt achter zetten en eens creatief kijken naar oplossingen. Als een salariswagens een indirecte vergoeding is, moeten we misschien kijken hoe we die indirecte vergoeding kunnen uitbetalen op een manier die geen verlies oplevert", stelt Delbeke. "Er zijn daar heel veel mogelijkheden voor."

"Het aantal salariswagens moeten we dringend terugschroeven", zegt Delbeke. Geen enkel land van Europa heeft meer dan 50 procent van de nieuwe wagens die salariswagens zijn. We kunnen zo niet verder gaan met het subsidiëren van de files en de vervuiling."

Belgische stem in Europa

"Er zijn heel wat evenwichten die altijd moeten gerespecteerd worden tussen lidstaten en tussen mannen en vrouwen. Daar ben ik inderdaad in meegedraaid nu", verwoordt Delbeke het. "Ook de benoeming van Martin Selmayr is een onderdeel van die carrousel. Maar ik ga mij niet verder uitlaten over wat er gebeurd is. In elk geval is het geen leuke periode voor iemand die nauw betrokken is bij die zaak." (zie video hieronder)

Met het vertrek van Jos Delbeke verliest België ook zijn directeur-generaal bij de Europese Commissie. En zo boet ons land in aan autoriteit. "Bijna alle lidstaten hebben op zijn minst 1 directeur-generaal. België - toch een niet onbelangrijk land - heeft er voor de eerste keer geen. Als stichtend lid van de Europese Unie is dat een beetje bedenkelijk. Er zijn andere mensen die zich aan het klaarmaken zijn, maar vooralsnog is er geen Belgische directeur-generaal en dat is niet goed voor het land", stelt Delbeke.