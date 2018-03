"Journaal"-anker Wim De Vilder steunt Bednet en presenteert "Het Journaal" in pyjamabroek

Een hele week lang besteden Ketnet en MNM aandacht aan Nationale Pyjamadag en Bednet. Dankzij Bednet krijgen langdurig zieke kinderen die zelf niet naar school kunnen, toch de kans om de lessen samen met hun klasgenoten te volgen, van thuis uit. Ook "Journaal"-anker Wim De Vilder wou zijn steentje bijdragen en presenteerde "Het Journaal" in zijn pyjamabroek.

Bednet

Bednet zorgt voor synchroon internetonderwijs voor langdurig of chronisch zieke kinderen in het kleuter-, lager en secundair onderwijs. Zowel thuis als in de klas staat er een computer met een webcam en een scanner-printer. Via een internetverbinding zien en horen de kinderen thuis dus alles wat er in de klas gebeurt. Met de webcam kunnen ze inzoomen op het schoolbord. Ze kunnen vragen stellen en met iedereen praten. Sinds de opstart van de vzw hebben al 2.588 langdurig en chronisch zieke kinderen uit 1.255 Vlaamse scholen gebruik kunnen maken van synchroon internetonderwijs via Bednet.

MNM, Ketnet en Karrewiet

Speciaal voor de actie presenteren MNM-dj’s Peter Van de Veire en Julie Van den Steen hun ochtendshow live vanuit het Mater Dei Instituut in Brasschaat, de school van Bednetter Yara. Yara verloor haar been na kanker, waardoor ze nog maar zelden naar school kon. Dankzij de vzw Bednet kon ze de lessen gelukkig nog wel van thuis uit volgen.



Ketnet riep zijn kijkers al een hele week op om in pyjama naar school te komen. Vandaag presenteert Ketnet-wrapper Leonard Muylle de wrap in zijn pyjama. De kijkertjes thuis krijgen tijdens de presentatie de opdracht om heel aandachtig te volgen, want op het einde van de dag kunnen ze via ketnet.be een "pyjamatest" oplossen. Alleen de Ketnetters die goed opgelet hebben, zullen de vragen correct kunnen beantwoorden. Wie de "pyjamatest" opgelost heeft, krijgt een "pyjamarapport". Op deze manier ervaren ze zelf wat het is om via een scherm les te volgen, en dingen bij te leren.

Ook Karrewiet besteedt aandacht aan de Pyjamadag, onder andere met een reportage over een klas die helemaal in pyjama is (video hieronder).