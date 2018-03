Toestellen in beslag genomen nadat Kansspelcommissie binnenvalt in kinderspeelhal Center Parcs

Uit een reportage van Pano blijkt dat enkele vakantieparken in ons land een kinderspeelhal hebben waar de allerkleinsten kunnen spelen op toestellen met gokelementen die lijken op roulette en jackpot. Het Vlaams expertisecentrum voor alcohol-, drugs- en gedragsgebonden verslavingen - zoals gokken - had daarover al zijn bezorgdheid geuit.

De kansspelcommissie viel deze morgen binnen in vakantiepark De Vossemeren in Lommel, eigendom van Center Parcs. In de Pano-reportage zijn beelden te zien van kinderen die in de speelhal de spelletjes met gokelementen gebruiken. Na onderzoek zijn nu twee toestellen in beslag genomen "Het gaat om goktoestellen die niet zijn toegelaten omdat er een te hoge inzit wordt gevraagd", zegt Marjolein De Paepe van de Kansspelcommissie. "Op één van de toestellen zou binnen een uur honderden euro's kunnen worden verspeeld. Ook wordt er op de toestellen geen leeftijdscontrole gevraagd", verduidelijkt De Paepe.

In vakantiepark Erperheide in Peer zijn eveneens twee toestellen in beslaggenomen. Het gaat om dezelfde spelletjes als in vakantiepark De Vossemeren. De andere toestellen in de kinderspeelhal zijn wel toegelaten. De speelhal blijft dan ook open voor het publiek.