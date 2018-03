Bezoek kleinste concertzaal ter wereld tijdens Klarafestival 

Het jaarlijkse Klarafestival is begonnen. Drie weken lang zijn er concerten in Brussel, Antwerpen en Brugge. Een van de blikvangers dit jaar is de kleinste concertzaal ter wereld. De "Klarafestival Box" is eigenlijk een glazen container waarin toeschouwers een miniconcert kunnen bijwonen. Een concert bijwonen in de box is gratis, maar vooraf reserveren is nodig.