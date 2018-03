Landschap vzw naar rechtbank tegen afschieten bevers

Ondanks protest van verschillende milieugroepen gaf het provinciebestuur van Nederlands-Limburg in januari de toestemming om bevers af te schieten in gebieden waar ze schade aanrichten aan landbouw of natuur. Maar de bever is wel een Europese beschermde diersoort.

Landschap vzw vindt het afschieten geen goede oplossing, want men kan de bever ook vangen en verplaatsen. "Maar die moeite wil men niet doen", zegt Jan Loos. "Men vangt ze zelfs effectief en schiet ze dan dood. Maar dat is tegen de Europese regelgeving, het gaat om een Europees beschermde soort." Daarom trekt Landschap vzw dus naar de rechtbank.

De vereniging start met een crowdfunding om de gerechtskosten te betalen.