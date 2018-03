Nieuw lessenpakket moet jongeren mentaal weerbaarder maken

Experten van de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid (VVGG) stellen een nieuw lessenpakket voor om geestelijke gezondheid bespreekbaar te maken. "Take Off" leert jongeren hoe ze hun eigenwaarde kunnen versterken en hun lichaam positief beleven, zegt co-auteur An Vandeputte van Kenniscentrum Eetexpert. "We leren hen omgaan met tegenslagen en wijzen hen op het belang van een sterk sociaal netwerk."