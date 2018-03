“Ontmoeting tussen Trump en Kim houdt risico’s in”

De Amerikaanse president Donald Trump heeft vriend en vijand verrast door in te gaan op de uitnodiging van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De twee aartsvijanden zullen elkaar eind mei op een top ontmoeten.

Ook Tom Van de Weghe, die jarenlang correspondent was in de VS en in Azië had dit niet zien aankomen. “De hele wereld is verrast, ook Trumps diplomaten werden verrast toen hij gisteravond zijn hoofd binnen stak op een persbriefing en aankondigde dat er ontmoeting zou komen met Kim Jong-un.”

“Blijkbaar had Trump gehoord dat er een topdiplomaat van Zuid-Korea in het Witte Huis rondliep en is hij via die weg meteen ingegaan op een uitnodiging om te gaan praten met Kim Jong-un. Het is heel vlug gegaan. Helemaal in de stijl van Trump.”