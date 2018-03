Markante plekken: sociale wijk Jan De Voslei op het Kiel in Antwerpen

Na de Tweede Wereldoorlog is er in het centrum van Antwerpen een groot woningtekort. Om een bewonersvlucht naar de randgemeenten te voorkomen, stelt de stad enkele terreinen aan de stadsrand ter beschikking van de sociale huisvestingsmaatschappijen. Op die gronden mogen nieuwe woonwijken worden gebouwd.

Sociale huisvestingsmaatschappij "De Goede Woning" geeft de Antwerpse architect Jos Smolderen de opdracht om op het Kiel, langs de Jan De Voslei, een nieuwe wijk te ontwikkelen. Smolderen maakt in het interbellum naam met bouwwerken in art-decostijl, zoals de Boerentoren in Antwerpen. Na de Tweede Wereldoorlog wordt zijn werk modernistischer van inslag.