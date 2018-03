Multimiljonair Garrett Gee: "Ik wilde opnieuw van nul beginnen. En het is gelukt!"

Zowel hun blog, onder de noemer "The bucket list family", als hun Instagram- en YouTube-account zijn regelrechte hits. De sponsoring die dat meebrengt, onder meer van GoPro, Airbnb, Thule, diverse hotelketens en modemerken, maakt dat het gezin van zijn reizen goed kan leven. De sponsoring op YouTube kan, per filmpje, immers tot 20.000 dollar opbrengen, die op Instagram, per gepubliceerde foto, tot 8.000 dollar. Intussen wordt ook aan vrijwilligerswerk gedaan. Zo verzamelden Garrett en Jessica 50.000 dollar voor de bouw van een school in Nepal. De kinderen hebben ook hun eigen Instagramaccount, met een resem volgers: Dorothy, 5 jaar, heeft 153.000 volgers, Manilla, 3 jaar, heeft 136.000 volgers en de kersverse baby Cali heeft er intussen al 163.000. Allemaal het gevolg van een succesverhaal dat in 2015 begon.

Garrett, intussen 30: "Nadat ik Snapchat verlaten had (Gee werkte nog enkele maanden voor Snapchat na de verkoop van 'Scan', nvdr.), vroegen mijn vrouw en ik ons af wat we verder in ons leven gingen doen. We wilden vooral een carrière uitbouwen waarbij we meer tijd voor elkaar en voor de kinderen konden maken, waarbij we onze passies voor reizen en fotografie konden samenbrengen en waarbij onze gezondheid een belangrijke plaats zou innemen. Die carrière vinden was niet zo evident, zeker niet als we naar de bestaande jobs keken. Dus verzonnen we een nieuwe job: avontuurlijke reisreporter." (Infosessie Rollins Center for Entrepreneurship and Technology, april 2017) Op 22 juni 2015 publiceerde het gezin de eerste foto van hun nieuwe leven op Instagram. "We hebben dan een 'bucket list' opgesteld, alles verkocht wat we bezaten, een Instagramaccount gemaakt, een YouTubekanaal gecreëerd. We hebben daar heus wel goed over nagedacht. Wat is ons doel? Wat willen we bereiken? Op welke manier dan? Het verschilde nauwelijks van een andere start van een nieuwe onderneming. Wat we bereikt hebben is niet toevallig gekomen." (RCET)

"Het geld van de verkoop van 'Scan' staat veilig op de bank of is belegd. Daarvoor is voor dit initiatief niets gebruikt. Ik ben gestart alsof dat geld niet bestond. Ik ben immers nog jong en wil mijn ondernemingszin levend houden door hard te werken. Ik wil niet op mijn lauweren rusten. Ik wilde van nul beginnen en me weer opwerken ." (Business Insider, januari 2017) "Vijf maanden na ons vertrek was het grootste deel van ons geld dat we verdiend hadden van de verkoop van ons huis, ongeveer 45.000 dollar, opgebruikt. Gelukkig begonnen toen onze sociale media de noodzakelijke aandacht te trekken. Waardoor ook hotels, vliegtuigmaatschappijen en diverse merknamen ons opmerkten. Hoe meer volgers we kregen, hoe meer bereid ze waren om ons te betalen voor sponsoring. Op het moment dat we het dus het meest nodig hadden, keerde het tij en werd ons project zelfs winstgevend." (Business Insider) "Zo konden we onze passie voor reizen uitbouwen tot een fulltime-carrière." (CNBC, september 2017)

Jessica: "We zijn geen typische vloggers die iedere dag opnieuw produceren. Garrett is op de eerste plaats een vader en hij haalt zijn camera vaak pas boven als er iets opmerkelijks of avontuurlijks gebeurt of te gebeuren staat. Voor ons is dat perfect omdat we bijvoorbeeld hooguit één keer per week een nieuwe video op YouTube publiceren." (Mediakix, januari 2018) Garrett: "Het is niet altijd even makkelijk voortdurend op reis te zijn. De kinderen hebben ook aandacht nodig. Gelukkig vullen Jessica en ik elkaar perfect aan, waardoor we erg compatibel zijn als partners, ouders en collega’s. Bovendien is het verkeerd te denken dat voortdurend reizen voortdurend vakantie betekent. Er moet ook gewerkt worden. En dat kan nog al eens bemoeilijkt worden door het grootste probleem waarmee we vaak te kampen hebben: slechte wifi-verbindingen." (CNBC)

Jessica: "Het is niet altijd makkelijk met de kinderen in de buurt. Er zijn echt wel momenten geweest dat we het niet meer zagen zitten en terug het comfort van een vaste verblijfplaats wilden opzoeken. Maar hoe moeilijk het in het begin ook was, we hebben volhard. Belangrijk is alleszins dat de kinderen iedere dag eenzelfde routine hebben, ongeacht het land waar we ons bevinden." (People, februari 2018) Garrett: "Het zijn uiteindelijk de kleine dingen die het meest bijblijven, zoals de eerste schooldag van Dorothy en Manilla in een weeshuis in Bali, of de dag dat ze een schooldag bijwoonden in Zuid-Korea. Waar mogelijk sturen we hen naar school. Voor het overige krijgen ze van ons thuisonderwijs." (People)

Onlangs zakte het gezin even terug af naar Provo, in de Amerikaanse staat Utah, waar Jessica kon bevallen van zoontje Cali en daarna rustig kon recupereren. Maar de 'bucket list' is nog niet afgewerkt en het begon weer snel danig te kriebelen. Garrett: "Het is bedoeling om te blijven rondreizen, ook na de bevalling. Eerst staan Brazilië, Peru, Ecuador en Costa Rica op het programma om dan over te vliegen naar Afrika. Nee, zelfs na 100 weken rondreizen hebben we nog niet de bedoeling om te stoppen." De 'bucket list' voor 2018 ziet er alvast, zelfs met een baby, indrukwekkend uit.

Jessica: "We zullen ons hele leven blijven reizen. Toch moeten we ooit op zoek naar een vaste stek die we thuis zullen noemen. Een plaats waar de kinderen naar school kunnen gaan, waar ze kunnen voetballen, of een andere sport beoefenen, waar er enige stabiliteit in hun leven is. Maar natuurlijk niet te veel stabiliteit. Een klein beetje…" (Mediakix) "Reizen blijft leuk. Al zou het ook wel plezant zijn een klein huisje te hebben waar we ingekaderde foto’s aan de muur kunnen hangen." (People)

