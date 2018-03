Nieuw middel beschermt ratten en muizen tegen gehoorschade

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO hebben wereldwijd 360 miljoen mensen, onder wie 32 miljoen kinderen, last van gehoorverlies door aangeboren afwijkingen of andere factoren. Tot die factoren behoren infectieziekten, het gebruik van bepaalde geneesmiddelen, en blootstelling aan overdadig lawaai. Toch is er op het ogenblik geen door de Amerikaanse Food and Drug Administration goedgekeurd middel om gehoorverlies te voorkomen of te behandelen.

Onderzoekers van het St. Jude Children's Research Hospital in Memphis waren op zoek naar een middel om de cochleaire cellen - de cellen in het slakkenhuis - te beschermen tegen het middel voor chemotherapie cisplatine. Cisplatine wordt gebruikt in de strijd tegen verschillende kankers, maar het veroorzaakt onomkeerbaar gehoorverlies bij 70 procent van de patiënten.

Het team onder leiding van dokter Jian Zuo screende meer dan 4.000 middelen en vond verschillende verbindingen die de haarcellen in het binnenoor beschermen tegen cisplatine. Een aantal daarvan waren al goedgekeurd door de overheid voor de behandeling van andere aandoeningen.