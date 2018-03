Noteer in uw agenda: op 26 mei 2019 moeten we naar de stembus

Eerder hadden de fractieleiders van het Europees Parlement al hun voorkeur uitgesproken over die data, nu is een akkoord bereikt binnen de Raadswerkgroep Algemene Zaken. Dat besluit moet nu nog worden voorgelegd aan de Raad van de Europese Unie, maar dat zal allicht maar een formaliteit zijn.

In principe vinden de eerstvolgende Europese verkiezingen in België dus plaats op zondag 26 mei 2019. Die dag zullen we dan ook naar de stembus moeten trekken voor de regionale parlementen (Vlaanderen, Brussel of Wallonië), want in ons land zijn die verkiezingen gekoppeld aan de Europese verkiezingen.

Bij de vorige "moeder aller verkiezingen" van 25 mei 2014 kozen we ook nog eens het federaal parlement. Het is mogelijk dat dat op 26 mei 2019 opnieuw het geval zal zijn, tenzij de regering-Michel eerder zou vallen en er vroeger verkiezingen worden gehouden. Federale verkiezingen moeten, in tegenstelling tot de regionale, niet gehouden worden op dezelfde dag als de Europese verkiezingen.