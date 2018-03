Obama binnenkort met eigen show op Netflix?

Veel concrete details zijn er nog niet bekend. Maar volgens The New York Times is Barack Obama in ver gevorderde gesprekken met Netflix voor een reeks shows die hem een globaal platform kunnen bieden. Of Obama ook op het scherm te zien zal zijn of dat hij alleen achter de schermen zal meewerken als producer, is op dit moment nog niet duidelijk.

Volgens ingewijden is het alvast niet de bedoeling om er een anti-Trumpshow van te maken, wel eentje met inspirerende verhalen over thema's die Barack en Michele Obama tijdens hun tijd in het Witte Huis ook belangrijk vonden: gezonde voeding, klimaatverandering en een betere gezondheidszorg. Obama zou de moderator kunnen worden van gesprekken, maar daarover is nog geen definitieve beslissing gevallen. Daarnaast zouden Barack en Michele Obama ook hun steun kunnen verlenen aan documentaires of fictiereeksen op Netflix die aansluiten bij hun waarden en ideeën.

Groot bereik gegarandeerd

Een groot bereik zou alvast gegarandeerd zijn, want Netflix heeft op dit moment wereldwijd bijna 118 miljoen abonnees. Obama is ook nog steeds populair op sociale media. Hij heeft 101 miljoen volgers op Twitter en zijn Facebookpagina werd al door 55 miljoen mensen geliket.

"Obama en zijn echtgenote hebben altijd geloofd in de inspirerende kracht van verhalen", zegt Eric Schultz, adviseur van de voormalige president. "Doorheen heel hun leven hebben ze er verhalen uitgelicht van mensen die een verschil maken door in stilte van de wereld een betere plaats te maken. Met het oog op de toekomst blijven ze nieuwe manieren onderzoeken om anderen te helpen hun verhalen te delen." Schultz had het hiermee niet specifiek over de Netflix-deal, maar over de interesses van de Obama's in het algemeen.