Ook Carrefour zet samenwerking met Verbist-slachthuis stop

Toen het nieuws gisteren bekend was geraakt over het onderzoek naar het slachthuis van Veviba in Bastenaken, namen Colruyt en Delhaize al de beslissing om de producten van dat slachthuis uit de rekken te nemen. Vandaag werd de samenwerking zelfs helemaal stopgezet.



Carrefour liet gisteren nog weten geen producten in de rekken te hebben van dat bewuste slachthuis, maar wél van het slachthuis Adriaens in Velzeke. Dat slachthuis werd enkele jaren geleden overgenomen door Veviba.



Bastenaken en Velzeke vallen dus onder dezelfde groep en Carrefour beslist dan ook vandaag om toch de samenwerking stop te zetten, omdat "er een onderzoek loopt naar het slachthuis".