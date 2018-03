Oproepen over schietpartij Florida vrijgegeven: "Iemand is aan het schieten in onze school"

In Florida heeft noodnummer 911 donderdag 10 van de 157 oproepen vrijgegeven tijdens de schietpartij in Parkland. Er kwamen 81 noodoproepen binnen uit de school zelf. Eén leerling durft amper fluisteren: "Er is iemand aan het schieten in Marjory Stoneman Douglas High." In een ander telefoontje raadt een moeder haar kind aan voor dood te gaan liggen, mocht de schutter hem of haar vinden. Er kwamen op 14 februari in Parkland 17 mensen om, 17 anderen raakten gewond. De schutter is gearresteerd en wordt beschuldigd van moord en poging tot moord, een hoorzitting is gepland op 14 maart.