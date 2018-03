Overheid investeert recordbedrag om files te bestrijden

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) reageert op de recordfiles met een record aan investeringen. Dat is ook nodig want in 2017 steeg het aantal files met 6 procent. De helft daarvan stond op 2 trajecten: de Ring rond Antwerpen en de Ring rond Brussel. Er zou beterschap op komst zijn, met de start van de Oosterweelwerken en de geplande werken aan de Ring rond Brussel. Op die laatste komt in totaal 20 km ringweg, 40 km fietsinfrastructuur en 60 km nieuwe tramsporen.