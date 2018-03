Speciale commissie gaat onderzoeken of terugkeerbeleid beter kan

In 1999 was er de "commissie Vermeersch" nadat een migrant, Semira Adamu, gestorven was tijdens een repatriëring. Na deze conclusie werden heel wat procedures aangepast om dergelijke incidenten verder te voorkomen.

Afgelopen jaar was er opnieuw veel ophef, dit keer over repatriëringen naar Soedan. Staatssecretaris Francken werkte samen met de Soedanese overheid om migranten te identificeren, daar kwam veel kritiek op. Daarna verklaarden enkele migranten dat ze mishandeld zijn na hun repatriëring. Ook dat veroorzaakte veel commotie. De mishandelingen konden echter niet bewezen worden.

"Het was dus tijd om het terugkeerbeleid nog eens grondig te bekijken", zegt voorzitter van de commissie Marc Bossuyt. Hij is professor emeritus Volkenrecht. "Het terugkeerbeleid moet humaan en efficiënt zijn. We gaan kijken hoe we deze twee zaken kunnen nastreven", aldus de professor.

In de commissie zitten onder meer Dienst Vreemdelingenzaken, de federale politie en ook de vereniging van luchtvaartmaatschappijen.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) had zelf om dergelijke commissie gevraagd aan het begin van de legislatuur. "Het was er nog niet van gekomen, maar de Soedancrisis heeft zaken in beweging gezet", klinkt het bij Bossuyt.