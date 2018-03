Paters Westvleteren sturen brief naar Nederlandse supermarkt: "Stop met de verkoop"

Gisteren heeft de Nederlandse supermarkt in speciaalbieren Jan Linders 7.200 flesjes trappist van Westvleteren verkocht, aan 9,95 euro per flesje. In de adbij zelf kost een flesje 3,75 euro. De paters zijn verontwaardigd over die woekerprijzen.

Smokkelcircuit

Ze wisten ook niets af van die eenmalige verkoop van hun trappist en vermoeden dat de kratten via het smokkelcircuit in de Nederlandse winkels zijn terechtgekomen. Ook daar zijn de paters ontgoocheld over. "Dit strookt niet met de waarden van de trappisten van Westvleteren", zegt de woordvoerder van de paters. "Wellicht zijn er mensen naar de abdij gekomen om een paar kratten te kopen en hebben ze die opgespaard tot ze aan 300 kratten kwamen om te verkopen. Dat zijn praktijken die gebeuren op een grijze markt."

Verklaring

Supermarkt Jan Linders kan niet uitleggen hoe ze aan de 300 kratten trappist komt, maar zegt alleen dat de verkoop met externe partners is geregeld. De keten heeft vanmiddag een persmededeling verspreid. "Graag benadrukken we dat de verkoop - in samenwerking met inkooppartners - vanuit goede intenties, vanuit respect voor alle trappistbieren en zonder winstbejag is georganiseerd", luidt het in die mededeling.

Geen positief signaal

De paters hadden verwacht dat de supermarkt vandaag openlijk zou toegeven dat ze zo'n wanpraktijken niet meer zal doen. "Maar dat positieve signaal is er jammer genoeg niet gekomen", zegt de woordvoerder nog.