Peeters blijft Arco aan Belfius koppelen

Maar Peeters blijft eisen dat er eerst een oplossing komt voor Arco. "De oplossing voor Arco staat in het regeerakkoord, de privatisering van Belfius staat daar niet in", zegt hij. "Wanneer iets niet in het regeerakkoord staat, dan kan je dat maar uitvoeren wanneer daar met alle partijen een akkoord over is."

"Ik raad iedereen aan om de volgorde te respecteren en de uitvoering van het regeerakkoord eerst te realiseren. Als daar nog iets kan bijkomen, zullen wij daar heel graag naar kijken, maar in die volgorde", besluit Peeters.