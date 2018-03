Popzanger Daan goes classic in Leuven

Daan en klassieke muziek? Op het eerste gezicht een rare combinatie. We vroegen Daan thuis om wat uitleg. Zijn studio is ingericht in de voormalige stal van een oude vierkanthoeve uit 1766. De voederbakken zijn nog duidelijk zichtbaar. De studio hangt vol instrumenten. In het midden staat een vleugelpiano. "Het is een oude piano van 1890", zegt Daan, "uit een periode waarin nog geen popmuziek bestond."

Daan spreekt van een haat-liefdeverhouding tot de klassieke muziek. "Ik hoor heel graag klassieke muziek, maar ik vind het heel frustrerend dat ik nooit de discipline heb gehad of wilde hebben om een klassiek instrument te leren. Ik kan ook geen noten lezen, dus kan ik moeilijk praten met klassieke muzikanten. Ik speel mijn piano, mijn instrumenten zoals een flik die zijn processen-verbaal schrijft…met twee vingers. Ik speel met twee vingers, soms met drie, vier maar niet met tien. Ik zou niet weten waar ik al die vingers moet zetten."

De nummers van Daan worden vanavond volledig klassiek uitgevoerd. "Ik speel geen gitaar of piano, ik laat alles volledig aan het orkest over", zegt Daan. Zo'n klassieke uitvoering maakte tijdens de repetitie alavst veel indruk op Daan. "Ik was volledig onder de indruk. De dramatiek wordt heel groot. Als je mijn muziek stript van de 'popproductiekantjes' dan komt de ware dramatiek van de muziek naar boven."

Daan treedt vanavond op in de Aula Pieter de Somer. Kaarten voor het concert kosten 36 euro en kunnen worden besteld via de website www.rotaryleuven.be/tickets