"Geen verdachte producten van Veviba meer in de rekken"

Veviba kwam in het oog van de storm terecht doordat minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) en het Federaal Voedselagentschap (FAVV) de erkenning van het bedrijf introkken nadat na een huiszoeking was gebleken dat meer dan de helft van de gecontroleerde producten niet in orde waren met de regels op het vlak van voedselveiligheid.