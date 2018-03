Rock Werchter-affiche is helemaal rond, nog 25 namen toegevoegd

Nieuw voor donderdag 5 juli zijn Rae Sremmurd, Craig David presents TS5, Little Simz, Gang Of Youths, Jade Bird en Otzeki.

The Breeders, Jorja Smith, The Last Internationale, Durand Jones And The Indications en Emma Bale vervolledigen de line-up van zaterdag 7 juli.

Noel Gallagher’s High Flying Birds, Parov Stelar, Post Malone, Novastar, Albert Hammond Jr, Naaz, The Academic en Warbly Jets komen op

zondag 8 juli naar Werchter.