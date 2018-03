Profetische en kordate royals: Kate Middleton kende op haar 13e haar lot en "doe wel serieus" bij prinses Beatrix

En toen werd er een video uit 1995 opgevist

Soms blijft een verleden je achtervolgen -zeker in internettijden- en daar kan ook Kate Middleton van meespreken. Jaren gelden doken ook al foto's op van Kate met doorschijnende jurk op de catwalk voor een studentenopdracht. De niemendalletjes werden later geveild en brachten ruim 100.000 euro op.

Deze week werd een video van haar uit 1995 opgevist. Kate was toen 13 jaar en is te zien in een toneelstuk, opnieuw voor school. Een helderziende voorspelt dat ze met een "knappe, welgestelde gentleman" zal trouwen. "Dat is alles waar ik ooit van gedroomd heb. Zal hij verliefd worden", vraagt de piepjonge Kate met witte jurk en bloemen in haar kapsel. "Ja, hoor", verzekert haar tegenspeelster haar.



Zij verklapt zelfs dat de man Kate naar "Londen zal meenemen". De 36-jarige hertogin van Cambridge woont sinds vorige zomer in Kensington Palace, in Londen. Maar het beste moet nog komen: haar toekomstige man blijkt William in de voorstelling te heten. Kate Middleton en de Britse prins William zijn in april zeven jaar getrouwd en verwachten hun derde kind. De videobeelden - op het einde duikt William met cape op en vraagt Kate ten huwelijk (klank is wel van mindere kwaliteit):



Een rits Japanse keizerlijke data bekend

Japanse media melden dat de naam van het nieuwe keizerlijke tijdperk pas bekend wordt gemaakt in februari 2019. Eerst zal er een afscheidsceremonie voor keizer Akihito in Tokio plaatsvinden, de eerste in twee eeuwen voor een keizer. De ceremonie zal bijgewoond worden door 300 gasten en vindt plaats in februari. Akihito (rechts op foto) treedt pas op 30 april af. De dag erop volgt oudste zoon Naruhito (links) hem officieel op.

Kalendermakers zijn echter niet blij dat de bekendmaking van het nieuwe keizerlijke tijdperk niet meteen gebeurt. Zij moeten immers al de kalendereditie van 2019 voorbereiden en later drukken. De Japanse overheid zou echter vrezen dat de nieuwe naam de nodige aandacht voor de abdicatie wegneemt.



Heisei? In Japan valt een tijdperk (of gengo genoemd) altijd samen met de regeerperiode van een keizer. Met Akihito nu heet het tijdperk heisei, wat "vrede overal" betekent. Heisei loopt al sinds 1989, sinds de dood van voormalig keizer Hirohito die het einde van het showa-tijdperk inluidde. De jaren in een tijdperk worden als volgt aangegeven: 1989 = heisei 1 (0 bestaat niet). Het huidige 2018 is intussen = heisei 30.



Zweden heeft er een naamloos prinsesje bij

De Zweedse prinses Madeleine is in Stockholm bevallen van een dochtertje. Het nieuwe prinsesjes werd in de nacht van donderdag op vrijdag in Stockholm geboren, weegt 3.465 kg en meer 50cm. "En heeft gitzwart haar", weet vader Christopher O'Neill te melden. Op een naam zal het echter tot maandag wachten zijn.



De traditie wil dat de koning (en grootvader) Carl Gustav dat zal bekendmaken in een bijzondere zitting met de regering op het paleis. De baby krijgt dan ook een hertogdom toegewezen. Daarna volgt een dankmis met familie, regeringsleden en parlementsleden in de kapel van het paleis. Maandag viert de Zweedse kroonprinses Victora ook toevallig haar naamdag, maar de kersverse tante schuift voor haar nichtje deze viering met plezier op naar de namiddag.

Het prinsesje is het zevende kleinkind van koning Carl Gustav en koningin Silvia en tiende in lijn voor de troon. De geboorte werd vrijdag gevierd met 21 saluutschoten op verschillende plekken in Zweden. Broer Nicolas werd in 2015 geboren in Stockholm, zus Leonore in 2013 in New York. Het gezin van prinses Madeleine woont in Londen, maar verhuisde tijdelijk voor de geboorte naar Zweden.



Beatrix: "We zijn hier niet voor de grap"

De Oranjes hebben naar goede gewoonte de handen uit de mouwen gestoken tijdens NLdoet, met 375.000 vrijwilligers en 10.500 activiteiten de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Prinses Beatrix ging op pad met neef prins Bernhard en zijn echtgenote Annette, en bezocht kinderdagcentrum Onder één Dak in Amersfoort. Daar hielp ze jongeren met een verstandelijke beperking met het maken van leer- en speelmaterialen. De prinses hamerde en boorde, en ze hield er kordaat het tempo in.



"We zijn hier niet voor de grap. Wel serieus doen", vermaande Beatrix een directeur die te licht leek aan te kijken tegen het maken van een voelbord. De oud-koningin had het zelf niet makkelijk met spijkers en schroeven, en het strakker hangen van fidget spinners.



Daarna wachtte werk in de tuin en speelplaats, waar Beatrix hulp kreeg van enkele kinderen van het dagverblijf. "Kijk maar niet", raadde ze hen aan toen ze werden afgeleid door de vele fotografen en cameraploegen. Eenmaal de aanwezigheid van de pers niet meer opviel, werden vlotjes bloemen geplant en mos van de terrassen geschraapt.



De laatste keer "Suits" voor Meghan Markle

De trailer voor het tweede deel van het zevende seizoen van "Suits" is vrijgegeven, dat is de Amerikaanse advocatenserie waarin Meghan Markle de rol van Rachel Zane op zich neemt. Bij de verloving met de Britse prins Harry maakte Meghan duidelijk dat ze stopte met acteren. Het zevende seizoen is haar laatste bij "Suits", net als voor haar tegenspeler én partner in de serie, Mike Ross (rol van acteur Patrick J. Adams). De opnames dateren al van eind vorig jaar.

Hieronder ziet u Meghan alvast een laatste keer een andere man van harte op de mond zoenen. Hamvraag in de serie blijft evenwel: zullen Rachel en Mike eindelijk trouwen? De finale van het seizoen wordt op 25 april uitgezonden in de VS. Misschien zien we Meghan dan al in trouwjurk nog vóór prins Harry haar aan het altaar (op 19 mei) ziet.