Salah Abdeslam doorbreekt na lange tijd stilzwijgen

Salah Abdeslam sprak tot nu toe maar één keer, de dag na zijn arrestatie op 18 maart 2016. Hij zei toen aan de speurders dat hij zichzelf niet kon opblazen in Parijs. Nu spreekt Salah Abdeslam dus na lange tijd voor het eerst opnieuw over die aanslagen van 13 november 2015. Hij werd geconfronteerd met Ali Oulkadi, de man die Abdeslam in Brussel zou vervoerd hebben van Laken naar Schaarbeek, vlak na de aanslagen in Parijs.

Abdeslam heeft volgens de advocaat van Oulkadi gezegd dat Oulkadi onschuldig is. De man zou niet geweten hebben wat Salah Abdeslam in Parijs was gaan doen. Oulkadi was een goede vriend van Brahim Abdeslam, de oudere broer van Salah, die zich opblies in Parijs.