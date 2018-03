Senaatsvoorzitter Defraigne roept Dewinter en Van dermeersch op het matje

Dewinter en Van dermeersch waren in november in China voor de uitreiking van de "Chevalier Medal for Oriental Art". Die prijs wordt ieder jaar uitgereikt door een Antwerpse organisatie die de samenwerking van Chinese en Belgische artiesten wil stimuleren. De Vlaams Belangers droegen daarbij de sjerp van de Senaat.

Defraigne is daar niet mee opgezet omdat de prijs niets te maken heeft met de Senaat en de twee politici door het dragen van de sjerp wel die indruk gaven. Defraigne zegt dat Dewinter en Van dermeersch artikel drie van het reglement van de Senaat hebben overtreden. Dat bepaalt dat de leden van de Senaat hun titel alleen mogen gebruiken voor activiteiten die in het verlengde van hun mandaat liggen.

Pracht en praal

Ze heeft hierover een brief geschreven aan Van dermeersch en Dewinter, die zelfs geen senator meer is. Maar de voormalige VB-voorzitter is niet onder de indruk. "De sjerp van de Senaat is de enige die geen zwart-geel-rode kleur heeft en als Vlaams nationalist ben ik daar gevoelig voor", zegt hij.

"De Chinezen houden nu eenmaal van pracht en praal, en de purperen sjaal van de Senaat paste daarom beter bij de gelegenheid. Bovendien ben ik toch lid van het parlement, of het nu de Kamer is of de Senaat. Heel dit verhaal is een storm in een glas water."

Defraigne laat het daar niet bij en heeft het hele dossier doorgestuurd naar het parket. Afwachten of dat de zaak ernstig genoeg vindt om te vervolgen.