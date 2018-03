Slimme fles doet hartpatiënten medicatie correct innemen

Onderzoekster Lien Desteghe van de universiteit Hasselt heeft de techniek bedacht: "De chip registreert wanneer de patiënt de fles opent, om zijn medicatie te nemen. In het ziekenhuis kunnen we dat allemaal volgen. En als we zagen dat patiënten de medicatie vergaten of te laat innamen, konden we hen verwittigen en meteen bijsturen."

De fles met chip is al bij een kleine groep patienten van het Jessa ziekenhuis uitgetest. En 97% van hen neemt zijn medicatie nu correct in. Daardoor hebben ze vijf keer minder kans op een beroerte.