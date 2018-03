Sociale inspectiediensten en werkgevers tekenen charter: "Controles moeten met wederzijds respect verlopen"

10.000 controles per jaar voeren de 5 sociale inspectiediensten uit bij de in totaal 224.000 werkgevers en 517.000 vennootschappen die ons land rijk is. Maar die verlopen niet altijd even sereen, noch voor de zelfstandigen, noch voor de inspecteurs. Soms voelen zelfstandigen zich in de hoek geduwd en geïntimideerd door de inspecteurs voor kleinere inbreuken, terwijl de inspecteurs zich de woede van bedrijfsleiders op de hals halen terwijl ze gewoon hun werk doen: sociale fraude aanpakken.

Werkgeversorganisaties VBO, Unizo, UCM en Boerenbond waren al langer vragende partij voor een charter dat de krijtlijnen van zo'n sociale controle schetst. "Sociale inspectie is uiteraard nodig, want die garandeert dat bedrijven op een eerlijke manier met elkaar kunnen concurreren", legt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van Unizo uit. "Maar voor bedrijven moet het wel duidelijk zijn wie er binnenkomt bij zo'n controle en welke procedure er gevolgd wordt. Dat was vroeger niet altijd het geval."