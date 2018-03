Sponsors Rode Duivels over exit Damso: "We juichen deze beslissing toe"

Negen bedrijven hebben de brief aan de voorzitter van de Voetbalbond, Gerard Linard, ondertekend. AB-Inbev, bouwbedrijf Besix, BMW, Coca-cola, Devos Lemmens, EDF Luminus, GLS, Proximus en PWC scharen zich achter dezelfde boodschap. Ze zijn allemaal blij dat de Voetbalbond niet met rapper Damso in zee gaat om een officieel Belgisch WK-lied te maken. De sponsors benadrukken dat ze eerder al hun bedenkingen hadden geuit, bij de keuze voor Damso.



"We hebben kennis genomen van de beslissing van de Koninklijke Belgische Voetbalbond om de samenwerking met Damso te stoppen. Zoals aangegeven in onze brief van gisteren, hadden we als maatschappelijk verantwoorde bedrijven die allen inclusie en gendergelijkheid hoog in het vaandel dragen, ernstige bedenkingen bij de keuze voor deze artiest. We kunnen deze beslissing dan ook enkel toejuichen en de KBVB bedanken voor de herpositionering die we als sponsors noodzakelijk achtten ter ondersteuning van de waarden die we gezamenlijk willen uitdragen", zo staat te lezen in de brief.