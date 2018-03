Staatssecretaris De Crem uitgesproken kritisch voor eigen partij en federale regering

De huidige federale regering noemt De Crem een "valkuilcoalitie". Vroeger duurde een federale regeerperiode vier jaar, door de zesde staatshervorming is dat vijf jaar. "Ik voel dat", zegt De Crem. "Vijf jaar is duidelijk een jaar te veel. Er zit sleet op de regering, er is metaalmoeheid. En wel bij alle coalitiepartners."

Volgens De Crem trok CD&V na de verkiezingen in 2014 naar de onderhandelingen met vijf punten: de partij moest de leiding hebben in de Vlaamse of federale regering, er zou geen prijs betaald worden voor het leveren van de Europese commissaris, Open VLD mocht niet mee in de Vlaamse regering, op federaal niveau wilde CD&V departementen als Binnenlandse Zaken en tot slot wilde ze kost wat kost niet bevoegd zijn voor Justitie.

"We hebben op geen van die vijf punten gescoord", aldus De Crem. Bovendien profileert CD&V zich veel te links naar de smaak van De Crem. Zeker op thema's als migratie en islam. "Het discours van de CD&V staat haaks op dat van een volkspartij en het linkse imago komt hard aan bij onze brede basis van ondernemers, zelfstandigen en gezinnen."