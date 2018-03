Succesvolle treinrampoefening in Denderleeuw

Tijdens de oefening bootste men een aanrijding tussen een reizigerstrein en een vrachtwagen na, waarbij er brand ontstond en er een hoogspanningskabel naar beneden kwam. Ook vielen er een enkele licht- en zwaargewonden. De leerlingen van het GO! Atheneum Denderleeuw figureerden als slachtoffers. Ook de brandweer, civiele bescherming, medische diensten, politie en het leger waren aanwezig.

De eerste resultaten van de oefening zijn binnen, en die zijn volgens de Oost-Vlaamse gouverneur Jan Briers heel positief. Vooral over de communicatie tijdens de oefening is hij enorm tevreden. Hij merkt een grote vooruitgang na de zware ramp in Wetteren 5 jaar geleden. Wel was er nog voortdurend onduidelijkheid over hoeveel slachtoffers er waren en waar die naartoe werden gebracht. Dat was volgens de gouverneur ook het geval bij de treinramp in Wetteren. Daar zal er in de toekomst dus nog aan gewerkt worden.

In het totaal namen meer dan 200 mensen deel aan de oefening. Een grondige evaluatie wordt in mei verwacht.