Sven Gatz geeft erkenning Hit! aan Topradio

Minister van Media Sven Gatz heeft Topradio een nieuwe erkenning als netwerkradio gegeven. Eerder had de Raad van State beslist dat de erkenning van Hit! ongeldig was.

De beslissing kadert in een initiatief van de Vlaamse overheid dat ruimte maakte voor vier nieuwe commerciële, semi-landelijke radiozenders. Oorspronkelijk was er dus een herkenning naar Hit! gegaan, maar Topradio, de tweede in de rangschikking, klaagde die erkenning aan.