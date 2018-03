Terreurslachtoffers voortaan binnen het jaar uitbetaald

Slachtoffers van terrorisme zullen in de toekomst sneller geholpen moeten worden, binnen het jaar moeten ze ook hun schadevergoedingen hebben. Dat heeft de federale regering zonet bekendgemaakt op een persconferentie. Binnen het slachtofferfonds komt er een speciale cel voor terrorismeslachtoffers. Na de aanslagen van 22 maart 2016 in Maalbeek en Zaventem voelden veel slachtoffers en nabestaanden zich in de steek gelaten door de regering.