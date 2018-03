Tomorrowland pakt volgend jaar uit met wintereditie in Alpe d'Huez

Tomorrowland Winter zal zich over het hele skigebied op 1.860 meter hoogte in de Alpen uitstrekken. Er is onder meer een speciaal voor deze editie ontwikkelde mainstage buiten aan de voet van de pistes. Daarnaast zijn er ook binnenpodia. Op de pistes zelf zijn ook een paar outdoor- en indoorpodia. De grootste dj's zullen er op de affiche staan. Tomorrowland Winter krijgt het thema "The hymn of the frozen lotus" mee.

Ook de niet-skiër zal tijdens Tomorrowland Winter ruim aan zijn trekken komen. Er zijn verschillende "niet-ski"-activiteiten en bijna alle podia zullen ook te voet te bereiken zijn.

"Alpe d'Huez was vragende partij"

Tomorrowland had niet meteen de bedoeling om iets in een skigebied te doen, maar wilde wel opnieuw naar het buitenland en die twee opportuniteiten kwamen samen in Alpe d'Huez. "Zij hadden een vraag om naar daar te komen", zegt woordvoerster Debby Wilmsen aan VRT NWS. "We hebben een jaar lang alle pistes letterlijk en figuurlijk bekeken. En deze week hebben we beslist: we gaan naar Alpe d'Huez."

Een festival in een skigebied brengt specifieke veiligheidsmaatregelen met zich mee. "We hebben al samengezeten met alle lokale overheden en met het domein en we houden natuurlijk rekening met de veiligheid van een skigebied. Daarom verkopen we ook geen dagtickets. Mensen rijden maar 1 keer naar de top, ze laten de auto's daar staan en blijven er 4 dagen of een week logeren", zegt Wilmsen. "We bekijken alles met het domein. Zij hebben heel veel ervaring met het organiseren van evenementen met skiërs en alle risico's die daaraan verbonden zijn. En zij hebben alpinisten die ons heel goed gaan begeleiden. Zij gaan aangeven wat kan en wat niet. We gaan echt proberen een zo veilig mogelijk festival te organiseren uiteraard, rekening houdend met de buren en met de natuur."

Burgemeester: "Unieke opportuniteit voor ons dorp"

Ook Jean-Yves Noyrey, de burgemeester van Alpe d’Huez, is enthousiast over Tomorrowland Winter: "We zijn bijzonder trots dat Alpe d’Huez in maart 2019 Tomorrowland Winter mag verwelkomen. Al van bij de eerste gesprekken met het team in België hebben we er alles aan gedaan om hen te helpen dit unieke verhaal bij ons te kunnen neerzetten. Het organiseren van een festival van deze omvang in onze setting heeft immers nog niemand gedaan. We beseften dus al snel dat dit een unieke opportuniteit was. Niet alleen voor ons als dorp, maar ook voor de lokale gemeenschap, de handelaars en alle verenigingen. We kijken er dan ook allemaal naar uit om, binnen exact één jaar, 30.000 People of Tomorrow te mogen ontvangen."

Ambitie voor lange termijn

Het is de bedoeling dat ook Tomorrowland Winter een jaarlijkse traditie wordt. "Wij hebben echt de ambitie om net zoals in België op lange termijn een festival neer te zetten. We hopen hier effectief zo lang mogelijk te kunnen blijven", zegt Wilmsen.