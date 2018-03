Journalisten van Turkse oppositiekrant Cumhuriyet vrijgelaten, "maar dit is geen gelukkige dag"

De uitspraak kadert in het proces tegen 17 medewerkers van de oppositiekrant Cumhuriyet, een proces dat voor velen symbool staat voor de grote ongerustheid over de persvrijheid in Turkije. De volgende hoorzitting vindt volgens mensenrechtenorganisatie Amnesty International volgende week plaats, op 16 maart. De 17 medewerkers worden beschuldigd van steun aan drie groeperingen die de Turkse overheid als terreurorganisaties bestempelt: de Koerdische PKK, de extreemlinkse DHKP-C en de beweging van prediker Fethullah Gülen. Gülen wordt door Ankara aangewezen als de aanstoker van de mislukte coup van juli 2016, maar ontkent elke betrokkenheid.

De krant, die zeer kritisch tegenover het regime van president Recep Tayyip Erdogan staat, doet de aantijgingen af als "absurd" en stelt dat het proces enkel dient om één van de laatste onafhankelijke kranten in het land te muilkorven.

Sik: "Dit is geen gelukkige dag"

Sik is een expert over de beweging van Gülen. Hij schreef er een erg kritisch boek over, waarvoor hij in 2011 een eerste keer in de gevangenis terechtkwam. Maar Sik is ook erg kritisch over president Erdogan, die sinds de mislukte staatsgreep in de zomer van 2016 komaf maakte met zijn voormalige bondgenoot Gulen.