Vrijhandelsakkoord voor de Stille Oceaan is dan toch ondertekend, zonder de Verenigde Staten

Het pact werd enkele jaren geleden mee onderhandeld door VS-president Barack Obama. Een van de eerste beslissingen van president Donald Trump begin vorig jaar was het terugtrekken van de VS uit het vrijhandelsakkoord voor de Stille Oceaan. Volgens Trump was dat akkoord slecht voor de Amerikaanse bedrijven en banen.

Even leek er twijfel of de overige elf landen van het TPP nog met het project door wilden gaan, maar onder invloed van Japan en Australië -de twee belangrijkste industrielanden van het TPP-11- bleef het akkoord op de sporen. Vannacht is het vrijhandelsakkoord dus ondertekend in Santiago. Volgens de Chileense minister van Handel Heraldo Munoz is dat "een sterk signaal tegen protectionisme en voor een open markt".

Het vrijhandelsakkoord is nu wat aangepast en herdoopt in Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CP-TPP). Samen zijn Japan, Australië, Nieuw-Zeeland, Canada, Mexico, Peru, Chili, Vietnam, Maleisië, Brunei en Singapore nog altijd goed voor een markt van 500 miljoen mensen in een economisch erg snel groeiend deel van de wereld.

Het pact had ook een politieke doelstelling: het economisch koppelen van de Stille Oceaan aan de Verenigde Staten. De grote afwezige was immers China. Volgens de lidstaten van het CP-TPP staat de deur overigens open voor kandidaat-leden, zelfs de Verenigde Staten. Dan wordt echter vooral gedacht aan landen zoals Thailand, Indonesië, Zuid-Korea en eventueel India of Bangladesh.