Gesprek Noord-Korea en VS: "Zou straf zijn als iemand die 1,5 jaar geleden nog tv-ster was dit zou kunnen oplossen"

Het was behoorlijk onverwacht, de uitnodiging van Noord-Kore voor de Verenigde Staten om samen te zitten. Nóg opmerkelijker? De Amerikaanse president die erop ingaat. Binnen tien weken staat zo voor het eerst in zeventig jaar een overleg gepland tussen een Amerikaanse en Noord-Koreaanse leider.

Vanuit de hele wereld komen positieve reacties, maar analisten waarschuwen ook. "Het is zeker goed dat ze praten, maar is Trump hier klaar voor", vraagt Noord-Koreakenner Robert E. Kelly zich af in "Terzake". "Blijkbaar is er niet overlegd met het personeel van het Witte Huis en dat terwijl er aan zo'n top altijd veel werk vooraf gaat. Normaal spreken verschillende ambtenaren voordien met elkaar, maar het ziet er niet naaruit dat dat nu zal gebeuren."

"Dat zo'n belangrijke beslissing wordt genomen zonder dat de medewerkers het weten, is toch wel heel opvallend", zegt professor Amerikaanse politiek Bart Kerremans (KU Leuven). "Dit gaat over een complex en belangrijk dossier, maar ze hebben wel maar enkele weken om het voor te bereiden. De vraag is of er nog voldoende expertise en capaciteit is om deze top voor te bereiden. Er zal nog veel werk te doen zijn."

Maar volgens Robert E. Kelly had Amerika meer de tanden moeten laten zien. "De VS is de belangrijkste grootmacht. De president mogen ontmoeten is al een toegift op zich. De Amerikanen hadden toch wat beter kunnen onderhandelen zodat Noord-Korea iets moest geven in ruil voor een ontmoeting. Trump wordt vaak geprezen als een onderhandelaar, maar hier heeft hij een kans laten liggen."

Wat wordt het resultaat?

"Dit hele proces zal leiden tot een topontmoeting in mei, maar die zal niet de grote toverformule brengen", waarschuwt ook professor Amerikaanse politiek Bart Kerremans (KU Leuven). "Bekijk dit meer als de start van een lang proces waar heel wat complexe zaken zullen moeten worden geregeld. Wat zullen ze gaan controleren? Wie krijgt de controle? Op al die vragen zal er een antwoord moeten komen."

Volgens Robert E. Kelly zal er uit het overleg misschien een klein akkoord komen. "Misschien worden er opnieuw inspecteurs toegelaten in het nucleaire programma, in ruil voor economische bijstand of hulp", zo zegt hij. "Er moet eerst veel geloofwaardigheid en vertrouwen worden opgebouwd. Vergeet niet dat duizenden mensen hier al twee decennia aan werken. Het zou zeer straf zijn als Trump - die anderhalf jaar geleden nog een tv-ster was - dit plots zou kunnen oplossen."

"In augustus vorig jaar zaten we toch in een beangstigende situatie", stelt Kerremans. Hij verwijst naar de woorden die steeds dreigender werden langs beide kanten. "Fire and fury" en "de grootste nucleaire knop", weet u nog? "Ik denk dat we nu blij moeten zijn dat die top er zal komen. Ze kan mislukken, maar dan nog is deze piste een heel stuk beter voor de wereldstabiliteit dan die van afgelopen zomer."