Juno: de straalwinden op Jupiter gaan wel 3.000 kilometer diep

Op een gasplaneet kan een dergelijke asymmetrie enkel komen van stromingen diep in de planeet, en op Jupiter zijn de zichtbare straalwinden die naar het oosten en het westen blazen, eveneens noord-zuid asymmetrisch. De enige manier waarop die winden een effect kunnen hebben op het zwaartekrachtveld van de planeet, is als ze relatief diep reiken, en een aanzienlijke hoeveelheid massa beïnvloeden. Hoe dieper de straalwinden reiken, hoe meer massa ze bevatten, wat leidt tot een sterker signaal in het zwaartekrachtveld. De grootte van de asymmetrie in de zwaartekracht bepaalt hoe diep de straalwinden zich uitstrekken.

De metingen leverden een opmerkelijk resultaat op: een deel van het zwaartekrachtveld van Jupiter bleek geen noord-zuid symmetrie te vertonen, een merkwaardige waarneming voor een dergelijke snel draaiende - een dag op Jupiter duurt maar tien uur - gasreus. "De metingen van Juno van het zwaartekrachtveld van Jupiter wijzen op een noord-zuid asymmetrie, vergelijkbaar met de asymmetrie die gezien wordt in de zones en banden op Jupiter", zei Ricardo Iess, een van de onderzoekers van het Juno-team van de Sapienza universiteit van Rome, en de belangrijkste auteur van de studie over het zwaartekrachtveld van Jupiter.

Kleine anomalieën in deze signalen legden details bloot van de verdeling van de massa van Jupiter, maar het opvolgen van Juno op deze manier was geen klein bier. De onderzoekers moesten immers ook rekening houden met andere kleine versnellingen van Juno, waaronder ook de versnellingen die veroorzaakt werden door het absorberen en opnieuw uitstralen van het zonlicht. Ze klaarden deze klus door een gesofisticeerd model te gebruiken van de binnenkomende en uitgaande energie van het ruimtetuig.

Zo was het al tientallen jaren een mysterie hoe diep de weerfenomenen die verantwoordelijk zijn voor de iconische lichte en donkere banden en zones op Jupiter, zich uitstrekken in het binnenste van de planeet. Die banden worden veroorzaakt door enorm krachtige winden, straalstromen, die van west naar oost en van oost naar west blazen met snelheden tot 360 kilometer per uur. De grote vraag was of die winden een oppervlakkig fenomeen zijn, of dat ze zich dieper in het binnenste uitstrekken en dus meer massa in beweging brengen.

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft de eerste studies gepubliceerd op basis van de waarnemingen die de ruimtesonde Juno heeft gemaakt van Jupiter. Juno is momenteel aan een reeks banen rond de grootste planeet in ons zonnestelsel bezig, en de gegevens die de sonde tot nu heeft doorgestuurd, hebben een aantal oude vragen beantwoord.

Verrassing

Het resultaat was een verrassing voor het Juno-team omdat er uit bleek dat de laag van Jupiter waarin het weer zich afspeelt, meer massief was, en zich dieper uitstrekte, dan tot hiertoe gedacht werd. De "weerlaag" op Jupiter strekt zich uit tot 3.000 kilometer diep, ruwweg een twintigste van de straal van de planeet, en omvat ongeveer één procent van de massa van Jupiter, zo'n drie keer de massa van de aarde.

"Ter vergelijking, de atmosfeer van de aarde omvat minder dan een miljoenste van de totale massa van de aarde", zei onderzoeker Yohai Kaspi. "Het feit dat Jupiter zo'n enorme regio kent die roteert in aparte oost-west banden, is absoluut een verrassing." Kaspi is een onderzoeker aan het Israëlische Weizmann Institute of Science, en de belangrijkste auteur van een van de studies over de diepe weerlaag van Jupiter.

De kracht van de winden neemt langzaam af met de diepte, tot ze tot stilstand komen op 3.000 kilometer diepte, een punt waar de druk zo'n 100.000 keer de druk is van de atmosfeer op het aardoppervlak.

"Galileo zag de banden op Jupiter meer dan 400 jaar geleden", zo zei Kaspi op de website van de NASA. "Tot nu hadden we slechts een oppervlakkig begrip van hen, en waren we enkel in staat om de banden in verband te brengen met kenmerken van wolken langs de straalwinden op Jupiter. Nu, na de metingen van Juno van de zwaartekracht, weten we hoe diep de straalwinden zich uitstrekken, en wat hun structuur is onder de zichtbare wolken. Het is alsof we van een 2-D foto naar een 3-D versie in hoge definitie zijn gegaan."

"Een 50 jaar oud probleem is in wezen opgelost dankzij Juno - dat is echt iets om trots op te zijn", zei Tristan Guillot van de Université Côte d'Azur in Nice. Guillot is de hoofdauteur van een tweede studie over de diepte van het weersysteem op Jupiter.

De ontdekking is belangrijk om de aard van de krachtige straalwinden te begrijpen, en de mogelijke mechanismen die er achter zitten. In de toekomst kunnen dergelijke nauwkeurige metingen van het zwaartekrachtveld mogelijk gebruikt worden om de diepte te meten van enorme stormen op Jupiter zoals de "grote rode vlek", een storm met een doormeter groter dan die van de aarde, die al sinds minstens 1830 op Jupiter woedt, of om de reactie waar te nemen van de planeet op de getijdenwerking van haar grote manen.