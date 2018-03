Zeven jaar cel voor "meest gehate man van de VS"

De 34-jarige Shkreli, ook bekend als "pharma bro", kreeg in 2015 als topman van een farmabedrijf zware kritiek toen hij een hiv-medicijn plots vijftig keer duurder maakte. Hij werd prompt uitgeroepen tot "meest gehate man van de Verenigde Staten", maar daar heeft zijn veroordeling van vandaag niets mee te maken.

Volgens de openbare aanklagers sjoemelde Shkreli tussen oktober 2009 en maart 2014 met twee hedgefondsen, MSMB Capital Management en MSMB Healthcare. Hij loog tegen beleggers over hoe de fondsen het deden en gebruikte geld van een farmabedrijf als "spaarvarkentje" om schulden bij beleggers af te lossen.

De controversiële zakenman moet van de rechter ongeveer 7,4 miljoen dollar (6,2 miljoen euro) aan bezittingen opgeven en afstand doen van een mythisch album van de hiphopgroep Wu-Tang Clan. Shkreli telde in 2015 een slordige twee miljoen dollar neer voor "Once Upon a Time in Shaolin", een dubbelalbum van de Wu-Tang Clan waarvan maar één exemplaar is uitgebracht.