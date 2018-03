Zin in een festival? Hier kunt u dit weekend terecht voor een culturele trip

Kunst kopen voor gevorderden

TEFAF Maastricht , in Nederland, opent dit weekend voor het grote publiek. De beurs kondigt zichzelf graag aan als "de meest toonaangevende kunst- en antiekbeurs van de wereld", en als je 4 Van Goghs te koop aan kan bieden, 8 werken van Picasso en een eeuwenoud Italiaans altaar van Filippino Lippi, dan heb je recht van spreken. Een ticket kost een stevige 40 euro (en een werk kopen kost een veelvoud), maar toch is het de moeite waard. Bekijk het als een tijdelijke toptentoonstelling. Uw privéjet kunt u nog tot 18 maart parkeren op de luchthaven van Maastricht.

Design kopen, ook voor gevorderden

Verzamelaars van hedendaags design worden vandaag en morgen in centrum Brussel verwacht, voor de allereerste editie van Collectible . Designers en handelaars palmen het volledige Vanderborghtgebouw in. Als u de Zweedse meubels beu bent, kunt u hier op zoek gaan naar een uniek meubelstuk.

Boeken boeken boeken boeken...

Vandaag start de Boekenweek , waarvoor Griet Op de Beeck het Boekenweekgeschenk "Gezien de feiten" schreef. Dat geschenk krijgt u gratis mee in de boekhandel, bij aankoop van een ander boek. In diezelfde boekhandel maakt u deze week ook meer dan gemiddeld kans om een schrijver tegen het lijf te lopen. Hier vindt u een lijst met de geplande auteursontmoetingen.

Memento mori in Kortrijk

Een literaire uppercut: dat hebben ze in Kortrijk wel heel letterlijk genomen, of wat dacht u van een poëtisch bokskamp tussen boksers en dichters? Het woordfestival Memento zet die wedstrijd - en meer zachtaardige literaire activiteiten - vandaag op de agenda. Ook de organisatoren zijn trouwens bijzonder benieuwd naar de uitslag van de bokskampen .

Sam Dillemans bij Sam Dillemans

"Sam Dillemans", zo heet de eigen tentoonstellingsruimte van kunstenaar Sam Dillemans, waar hij sinds dit weekend zijn nieuwe werken toont. 2 jaar lang maakte hij een aangrijpende reeks schilderijen over WO I, die nu voor het eerst samen te zien is. De expo loopt nog tot 16 december, maar waarom wachten?

Avontuurlijke hiphop in Gent

Voor de avontuurlijkste hiphop moet u vanavond in Gent zijn. OUT THE FRAME is een fonkelnieuw hiphopfestival in Vooruit, waar Stikstof en andere opkomende grootheden ten dans spelen.