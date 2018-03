Salisbury lijkt wel bezette stad: meer dan 200 militairen ingezet voor onderzoek vergiftigde dubbelspion

Salisbury, normaal gezien een wat ingeslapen stadje 140 kilometer ten zuidwesten van Londen, lijkt wel bezet gebied.

Tientallen militairen en forensisch experten in indrukwekkende beschermende pakken zijn ingezet bij het onderzoek naar de vergiftiging van de Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter. De twee liggen nog altijd in het ziekenhuis. Hun toestand is kritiek, maar stabiel. Ook de toestand van een politieagent die bij het onderzoek betrokken was blijft ernstig, maar hij is intussen wel bij bewustzijn. Sommige militairen zijn gespecialiseerd in chemische oorlogsvoering en helpen zoeken naar sporen van het middel waarmee het tweetal is vergiftigd. De militairen helpen ook bij het opruimen van spullen op de plaats van het incident, een bankje in de buurt van een winkelcentrum. Ze moeten ook ambulances en andere wagens wegbrengen die mogelijk besmet zijn geraakt.



AFP or licensors

De overheid herhaalt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. In tegenstelling tot radioactieve stoffen, verspreidt zenuwgas zich snel.

Onderzoek richt zich op Skripals huis

Het onderzoek richt zich vooral op het huis waar Skripal woonde sinds hij in 2010 door Rusland werd vrijgelaten in het kader van een spionnenruil.

De politie vermoedt dat Skripal en zijn dochter thuis besmet zijn geraakt. Een aanwijzing daarvoor is dat een politieagent die het huis bezocht ernstige vergiftigingsverschijnselen opliep, terwijl een arts die het tweetal had geholpen, geen klachten vertoonde. Niet alleen Skripals huis, ook zijn auto werd verzegeld. Eerder gebeurde dat al met een restaurant en een pub die Skripal en zijn dochter bezochten voor ze bewusteloos werden aangetroffen.



De veiligheidsdiensten schermden ook de begraafplaats af waar Skripals vrouw Ljoedmila begraven ligt, en waar ook een gedenksteen ligt voor zijn overleden zoon Alexander. Ljoedmila Skripal stierf in 2012 aan kanker. Alexander overleed vorig jaar op zijn 43e tijdens een vakantie in Rusland. De doodsoorzaak is niet duidelijk. Volgens sommige bronnen stierf hij in een auto-ongeluk, volgens andere door leverfalen.

Lavrov reageert

Omdat Skripal een voormalige dubbelspion is die verschillende Russische agenten verraadde, gaat de verdenking uit naar de Russische geheime dienst. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov doet de speculaties over Russische betrokkenheid af als "propaganda" en "hysterie".

Rusland wordt beschuldigd van alles wat fout loopt op deze planeet

Lavrov zegt dat Moskou bereid zou zijn om zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Maar hij uitte ook zijn ongenoegen over de speculaties. "Rusland wordt niet alleen hiervan beschuldigd, maar ook van alles wat volgens onze Westerse partners fout loopt op deze planeet."



Onderzoek vordert "snel en professioneel"