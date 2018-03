Antwerpse politie beboet trouwkaravaan tijdens actie tegen "egoïstisch rijgedrag"

De verkeerspolitie ging met zowel anonieme als zichtbare motorrijders op pad. Dat leverde een rist aan verkeersinbreuken op.

Op de Sint-Bernardsesteenweg werd volgens de politie een beginnende trouwkaravaan onderschept. Twee passagiers die vlaggen uit een voertuig hingen kregen een boete omdat ze geen gordel droegen. Los van de trouwstoet kregen ook vijf anderen een boete voor het niet dragen van de gordel.

Twee motorfietsers werden op de bon gezwierd voor rijden op het fietspad. Twee bestuurders reden onterecht over de busbaan. Twee bestuurders waren onder invloed van verdovende middelen of alcohol.

Drie chauffeurs kregen een boete voor gsm-gebruik. Ook een sms'ende fietser, die zonder handen reed en ook geen licht had, kreeg een bekeuring.

Eén bestuurder, met een voorlopig rijbewijs, kon gevat worden nadat hij bij de controle was teruggedraaid. Bij een andere controle werd een vals Pools rijbewijs in beslag genomen. Eén bestuurder stond nog geseind voor een verplichte DNA-staalname en een andere stond geseind voor aanhouding.

Er werd één proces-verbaal voor verkeersbelasting opgemaakt en in totaal werd ook voor 1.714 euro aan openstaande boetes bij buitenlandse overtreders geïnd.